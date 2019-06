Mais uma vez o Instituto Federal do Acre (Ifac) tem uma equipe do campus Cruzeiro do Sul na final da Olimpíada Nacional de História do Brasil (ONHB). A equipe é composta pelos estudantes do técnico integrado Heloísa dos Santos e Adisson Nascimento, que participam pelo segundo ano consecutivo, e Cristina dos Santos Barroso. Os estudantes contam com orientação da docente Blenda Cunha Moura.

Nesta que é a 11ª edição da Olimpíada foram convocadas 314 equipes de todo o Brasil para a final que ocorrerá nos dias 17 e 18 de agosto, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O resultado foi divulgado no dia 20 de junho.

Com incentivo de professores da unidade, os estudantes do campus Cruzeiro do Sul já participam da olimpíada desde 2014. No ano passado, três equipes do campus conseguiram chegar na etapa final da ONHB sendo que uma delas voltou para o Acre com medalha de prata. “Esperamos, nesse ano, conseguir representar muito bem o Ifac”, comentou a professora Blenda.

Sobre a ONHB

A participação na olimpíada ocorre por meio de equipes formadas por um professor e três alunos matriculados nos 8º e 9º anos do ensino Fundamental e todos os anos do Ensino Médio. Ela é composta por seis fases de provas realizadas de forma online, com duração de uma semana cada. As questões de múltipla escolha e realização de tarefas são respondidas pelos participantes por meio de debate, pesquisa em livros, internet e orientação do professor.

A Olimpíada é um projeto de extensão da Unicamp, desenvolvido pelo Departamento de História. O projeto tem apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTic), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Programa de Pós-Graduação em História da Unicamp.