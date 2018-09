A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Educação realizou na última quarta-feira (05) no dia da Amazônia, a abertura das atividades da semana da pátria que começou com hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal em frente ao Ginásio Wilson Pinheiro. Cerca de 150 alunos participaram da ação, dentre alunos das Escolas Municipais e estaduais.

Estiveram presente o Prefeito em Exercício Raimundão acompanhado dos Secretários Municipais, além de coordenadores da Secretaria de Educação, Diretores, professores e populares.

O Prefeito Raimundão “Parabenizou a Equipe da Educação em geral, aos Professores e alunos pelo desempenho no Índice de Desenvolvimento na Educação Básica (IDEB), que mostrou os avanços na qualidade do Ensino. O Prefeito também ressaltou a importância do momento Cívico e do patriotismo de cada aluno quando se comemora mais um ano de Independência do Brasil”.

O Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino mostrou-se satisfeito com os resultados do IDEB e também parabenizou o desempenho de cada escola, pois a equipe e os Professores fazem uma diferença enorme nesse processo, pois o IDEB é calculado com base no desempenho dos alunos em Português e Matemática e que é muito importante por ser condutor de política pública em prol da qualidade da Educação. O Secretário também “garantiu aos alunos que a Copa Interescolar foi apenas um ensaio para a realização de um Campeonato Municipal das Escolas do Município em 2019.”

Após o Hasteamento deu inicio a Copa Interescolar das Escolas Municipais: José Hassem Hall Filho, Raimunda da Cunha Aires, João Pedro da Silva, Bela Flor e Presidente Castelo Branco, que com muita alegria e disposição participaram de um dia de muito jogo e torcida vibrando.

Ainda fazendo parte da programação da Semana da Pátria aconteceu a abertura do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Epitaciolândia, o Campeonato deste ano presta uma homenagem ao Jovem Taxista e desportista Mizael Freitas dos Santos.

O Prefeito Tião Flores participou da abertura do Campeonato alem dos Secretários Municipais e ainda o Vereador Antonio Aqui (Kaki) representando o poder Legislativo. Cerca de 22 equipes estão inscritas nas categorias Sub 11, Feminino, Primeira Divisão e Máster.

