O secretário de Estado de Saúde do Acre, Alysson Bestene, afastou qualquer hipótese de fechamento do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac). A unidade atua no atendimento de urgência e emergência de pacientes com problemas neurológicos e psíquicos.

“O Hosmac não vai ser fechado. Ele faz parte da rede. Ele tem um papel de hospital de urgência e emergência com leitos de saúde mental. O paciente em crise ele é estabilizado no Hosmac. Dependendo da crise, ele fica internado. O Hosmac, assim como o Pronto Socorro, faz esse papel para conter a crise e depois ele vai ser devidamente encaminhado para as outras áreas da rede, para os CAPS do Estado e do município”, disse Alysson Bestene.

O secretário disse, ainda, que todo um levantamento tem sido feito com o objetivo de buscar recursos para reforma e modernização da unidade hospitalar. “O que a gente vai fazer enquanto Estado é fortalecer cada vez mais”, destaca.

Comentários