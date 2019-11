Secretário entende que ouvir quem faz o Sistema Único de Saúde é fundamental para uma gestão de sucesso

Com a missão de aproximar à gestão em Saúde dos servidores públicos e pacientes, o secretário Alysson Bestene iniciou uma agenda de visita às unidades hospitalares do Estado. Neste domingo (17), ele esteve no Hospital Geral Dr. Ari Rodrigues, em Senador Guiomard.

Alysson Bestene reconheceu os problemas que a Saúde enfrenta, entretanto destacou que com o apoio de todos a pasta voltará aos trilhos para que o fluxo no atendimento volte à normalidade. Para isso, Bestene adiantou que o diálogo permanente com quem faz a Saúde de fato é importante em seu plano estratégico de gestão.

“Estou visitando as Unidades de Saúde, conversando com os profissionais e com os pacientes. Os problemas são muitos. Mas com muita união, trabalho, humildade e fé, vamos superar as dificuldades e melhorar a Saúde do nosso Acre”, salientou.

Em outro ponto, Alysson Bestene, que assumiu à Sesacre em meio às denúncias de desrespeito dos ex-gestores com os servidores públicos, ressaltou o trabalho que os profissionais desempenham nas unidades do Estado. Ele mencionou que “a missão é árdua”, no entanto, os servidores “se dedicam com amor e empenho”.

“É de mãos dadas, com as bênçãos de Deus que vamos trabalhar pelo nosso povo!”, disse ele.

