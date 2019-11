O governador Gladson Cameli acabou de anunciar ao BLOG DO CRICA, numa visita que fez ao ac24horas, onde ficou por cerca de duas horas num papo descontraído, de que vai nomear de forma definitiva o Alysson Bestene para ser o secretário de Saúde. “O Alysson vai para o cargo com carta branca para escolher seus auxiliares. Só lhe disse uma coisa: não podemos mais errar”, enfatizou. Cameli foi enfático de que acabou a cota das experiências na sua administração. “A demissão do Paulo Wadt (ex-Secretário de Agricultura) deve servir de alerta aos demais secretários de que não vou mais esperar por resultados, quem deu certo deu, que não deu terá que sair”, pontuou Gladson. Estas e outras informações exclusivas sobre os bastidores políticos do Estado, no BLOG DO CRICA, neste sábado.

