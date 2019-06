O cirurgião-dentista Alysson Bestene vai compor a equipe do gabinete do governador como secretário extraordinário de Estado. Alysson será uma espécie de articulador entre o governador e as instituições, principalmente a Saúde pública do Acre.

Alysson Bestene deixou o cargo de secretário de Saúde há uma semana. No lugar dele assumiu a médica Mônica Feres Machado.

O jornalista Rutemberg Crispim, que deixou a assessoria de imprensa da Saúde, também integrará a equipe do gabinete do governador.

