A Presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino de Siqueira, publicou nesta quarta-feira (29) o edital de convocação da III Assembleia Geral (AG) ordinária de 2018. Entre outros assuntos, o edital abre o processo de escolha do futuro presidente da entidade. Somente em duas oportunidades a presidência não ficou com o prefeito da Capital do Estado.

A III AG de 2018 está prevista para ocorrer no dia 14 de Dezembro, às 14h00, no Auditório da Sede da AMAC. Todos os 22 prefeitos dos municípios do Estado que estejam em dia podem se candidatar ou votar.

Na última eleição, ocorrida há cerca de dois anos, a então oposição – e situação a partir do dia primeiro de janeiro – conseguiu um feito inédito, quando derrotou o então favorito para as eleições, o prefeito da capital (Rio Branco) Marcus Alexandre, o qual era apoiado pelo governador Tião Viana.

As novas eleições agora vão apresentar a nova composição da instituição e que vai conduzir e intermediar as ações das prefeituras do Estado, os projetos municipais, junto ao governo federal.

O novo presidente a ser escolhido nos próximos dias também deverá conduzir a instituição nos primeiros dois anos do governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e também nos primeiros dois anos do novo Governador Gladson Cameli.

Um pedido de informações foi encaminhado para prefeita Marilete Vitorino, para se pronunciar sobre as eleições. Contudo até o fechamento desta edição a prefeita não retornou à solicitação como se vai se dar a nova eleição.