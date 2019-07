Cristina Filgueira ficou com o título de princesa

Uma pré-seleção classificou dez candidatas que se apresentaram na noite desta quarta-feira, 17, no auditório do Hotel Nobile Suites Gran Lumni, para disputarem o título de Rainha do Rodeio da Expoacre 2019.

Amanda Diniz, acadêmica de Psicologia, foi eleita a Rainha do Rodeio 2019. A estudante de 24 anos foi a mais votada do certame e disputou o título com mais nove belas candidatas numa noite cheia de emoção, charme, beleza e simpatia.

O concurso Rainha do Rodeio é uma tradição que antecede a programação da Expoacre e já faz parte da agenda anual da feira. Os colunistas Roberta Lima e Gigi Hanan assinam o produto do evento, que se consolidou com credibilidade e ética.

A 22ª edição do concurso reuniu a imprensa e patrocinadores, e na oportunidade foi oferecido um jantar pelos restaurantes do Nobille Suítes Gran Lumni e do Divino Fogão, seguido do desfile das candidatas, que representaram as empresas Fazenda Nova Era, Fazenda Capixaba, Fazenda Estância Central, Fazenda Bom Retiro, Posto Ale 5, Fazenda Soberana, Prontoclínica, Ipê Empreendimentos, Santa Casa e Mustang Agropecuária.

As belas participantes foram preparadas pelo diretor de Passarela, Luis Vasconcelos e desfilaram no melhor estilo country, sendo avaliadas por um júri técnico formado pelo diretor-técnico do Sebrae/AC, Lauro Santos; empresária Tehani Telles; coordenadora oficial do Miss Acre Be Emotion e do Miss e Mister Acre Mirim, Meyre Manaus; colunista social Márcia Abreu; hair coiffer do Espaço Fiore, Cesar Maia; empresária Camila Parazzi e a Princesa ExpoSena 2018, Kateriny Pessoa.

O segundo lugar ficou com Cristina Filgueira, representante da Fazenda Soberana, com diferença de poucos pontos, mostrando que a disputa foi acirrada e que as participantes tinham um nível muito elevado de beleza e carisma.

Mardhya Ennis, Rainha do Rodeio 2018, abriu o desfile de despedida. A bela passou a faixa à nova representante, num momento de muita emoção.

Na tarefa de representar a Expoacre, maior evento de agronegócios do estado do Acre, que acontece de 27 de julho a 4 de agosto, a Rainha Rodeio 2019 Amanda Diniz terá uma série de compromissos ao longo de sua realeza, participando da Cavalgada na abertura da feira e do Circuito do Rodeio.

A secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, prestigiou o evento e passou a faixa para a Princesa do Rodeio 2019, Cristina Filgueira. “O evento foi de alto nível, a organização está de parabéns. O certame já faz parte da tradição. Não existe Expoacre sem a Rainha do Rodeio e nem Rainha do Rodeio sem Expoacre”, comentou.

Os patrocinadores do evento são o Governo do Estado do Acre, Hotel Nobile Gran Lumni, Espaço Fiore, Itaipava, Divino Fogão, Fazenda Nova Era, Fazenda Capixaba, Fazenda Estância Central, Fazenda Bom Retiro, Posto Ale 5, Fazenda Soberana, Prontoclínica, Ipê Empreendimentos , Santa Casa, Mustang Agropecuária, Faculdade da Amazônia de Rio Branco – Unama e Xapuri Motors – Toyota.

