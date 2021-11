“Amanhã somos todos Flamengo”, diz Bolsonaro sobre Copa Libertadores

Chefe do Executivo se declara palmeirense, mas frequentemente “vira a casaca” e demonstra torcida para outros times. Declaração desta sexta-feira (26/11) ocorreu durante discurso na cerimônia de formatura do 76º Aniversário da Brigada de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro

Por Correio Brasiliense

O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta sexta-feira (26/11) torcida pelo Flamengo na final da Copa Libertadores, que ocorrerá amanhã (27/11) contra o Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai.

O chefe do Executivo se declara palmeirense, mas frequentemente “vira a casaca” e afirma torcida para outros times. A declaração ocorreu durante discurso na cerimônia de formatura do 76º Aniversário da Brigada de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro.

“Assim como falei em 2019 e deu certo, amanhã somos todos Flamengo”, disse ele. Empolgado, no evento, Bolsonaro ainda lembrou do tempo em que fez parte da equipe de paraquedistas. Em 1980, quando ainda militar, Bolsonaro perdeu o controle de seu paraquedas, bateu contra a parede de um prédio e despencou, quebrando os dois braços e os tornozelos.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), está de malas prontas para embarcar rumo a Montevidéu. Assim como em 2019, o chefe do executivo local verá in loco a final da Libertadores entre o Flamengo e o Palmeiras, às 17h deste sábado, no Estádio Centenário. Ibaneis viajará no jatinho particular. O blog do Correio apurou que há possibilidade de ele dar carona ao presidente do clube carioca, Rodolfo Landim. João Pedro, filho de Ibaneis, e outros amigos do escritório do político e advogado irão no voo.

