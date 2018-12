Brasiléia e Assis Brasil, as viaturas do Samu também estão sem abastecer por falta de pagamento.

Gina Menezes

O Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) em Rio Branco e municípios pode ser afetado pela falta de combustível para abastecer as ambulâncias. Em Rio Branco, o posto que fornecia combustível ao Samu paralisou o abastecimento por falta de pagamento por parte do governo do Estado.

Em cidades como Brasiléia e Assis Brasil, as viaturas do Samu também estão sem abastecer por falta de pagamento.

De acordo com um dos servidores do SAMU de Rio Branco, as viaturas estão sendo abastecidas com requisições de outras secretárias.

“Acho que eles estão usando as reservas de outras secretarias para abastecer as viaturas do Samu porque toda hora troca de posto. Acaba um posto aí mudam para outro, mas sempre no limite. Qualquer hora uma viatura dessas com paciente e tudo pode parar no meio do trânsito de Rio Branco por falta de combustível”, diz um servidor que não quis se identificar.

De acordo com informações de servidores do Samu, em Brasiléia a situação também é grave, pois estão sem alternativas para abastecimento.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), mas até o fechamento desta matéria o órgão não se posicionou sobre a suposta falta de combustível.

