José Fernando da Silva Pereira, de 19 anos, foi foi morto no domingo (28), no município de Mâncio Lima, interior do Acre, ao tentar impedir uma briga entre dois irmãos. O jovem, que era amigos dos irmãos, foi atingido por seis facadas nas costas, quatro no tórax, um corte de terçado no rosto e outro na nuca.