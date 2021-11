AMOR DE MÃE – Menina de 2 anos cai em poço de 8 metros, mãe pula para salvar

O deputado Antônio Pedro (DEM), juntamente com o diretor da Cageacre, Jesse Silva, visitou o chefe da Casa Civil, Rômulo Grandidier. Na pauta, apoio ao fortalecimento da Cageacre e, consequentemente, do Agronegócio na região do Alto Acre.

“É importante que o governo do Estado coloque na ordem do dia o fortalecimento do Agronegócio acreano. Não se pode pensar no desenvolvimento do Estado, na geração de emprego e renda sem para por este setor. O governo precisa estar presente, impulsionando o produtor, dando assistência, apoio e incentivo. Dessa forma teremos resultados positivos, que beneficiarão não somente o produtor, mas principalmente a economia do nosso Acre”, disse o deputado.

E acrescentou: “nesse sentindo pedi ao governo, por meio do secretário, que veja as demandas da Cageacre. Importante melhorar a estrutura do local e assim atender com mais satisfação os nossos produtores”, finalizou.

