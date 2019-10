Ela esteve reunida com Michele Bolsonaro e outras primeiras-damas do país, em Brasília

TON LINDOSO, DO CONTILNET

Brasília, aconteceu durante esta semana o chá das primeiras-damas do Brasil. O objetivo foi, sobretudo, falar acerca do programa Pátria Voluntária, que estimula ações de voluntariado protagonizadas por mulheres de todo o país.

Quem marcou presença no encontro foi a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli. Ela comemorou a honra nas redes sociais. “Foi com muita honra que […] estive reunida, em Brasília, com a primeira-dama do país, Michele Bolsonaro. Foi muito importante ter participado desse momento que significa um encontro de ideias pelo bem da nossa população, em especial das famílias brasileiras”, publicou.

Em um trecho da sua publicação no Facebook, ela prontifica-se em nome do Acre para ações de voluntariado e explica como funciona o programa. “O Acre prontifica-se como um voluntário neste belo projeto e parabeniza esta ação que pode transformar toda uma sociedade. Juntas podemos fazer do nosso Brasil um lugar de amor, sem preconceitos, um lugar mais justo, um lugar solidário. Como é bom poder acompanhar de perto o trabalho do programa Pátria Voluntária […] com o objetivo de fomentar a prática do voluntariado como um ato de humanidade, cidadania e amor ao próximo”, comemora.

O encontro aconteceu na terça-feira e reuniu as primeiras-damas no Palácio da Alvorada. “Meu coração se enche de alegria e satisfação, pois estamos no caminho certo”, comemorou Ana Paula.

Comentários