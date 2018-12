O senador e governador Gladson Cameli, (Progressistas) foi homenageado na noite desta terça-feira (11) com o prêmio Top of Mind concedido pelo Instituto de pesquisa Data Control. A esposa do parlamentar, a advogada Ana Paula Cameli, foi quem recebeu em nome do senador.

O termo em inglês Top Of Mind é utilizado na área de marketing empresarial com o objetivo de qualificar as marcas que são mais populares na mente dos consumidores.

O prêmio que está em sua segunda edição, foi criado para reconhecer e estimular o trabalho desenvolvido por diversos segmentos, dentre eles, destaque político, concedido à Gladson Cameli, em função do trabalho desenvolvido no Senado Federal.

O reconhecimento veio da população, por meio de pesquisa de opinião realizada pelo Instituto Data Control, onde foram ouvidas cerca de 400 pessoas na cidade de Rio Branco.

A amostragem ouviu acreanos, todos com mais de 16 anos, e o público foi dividido por sexo, idade, escolaridade e renda. A margem de erro é de 4,0 pontos percentuais para mais ou para menos.

Durante o evento, Ana Paula ressaltou que tem muita satisfação em poder participar de uma cerimônia que valoriza profissionais de diversas áreas da atividade profissional no Estado.

“Nos sentimos lisonjeados em receber este prêmio, e isso nos motiva ainda mais para continuar trabalhando em favor do nosso povo. Para o ano de 2019, nós temos muitos sonhos e queremos realizar todos eles. Não tenho dúvidas que o Gladson continuará dando o seu melhor”, comentou Ana Paula.

Além de Gladson Cameli, outros segmentos tiveram destaque, como: canal de tv, programa jornalístico de TV, emissora de rádio, jornal impresso, site de notícias, coluna política, dentre outros.



