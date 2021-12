Anatel encontra programas maliciosos em aparelho de TV não homologado

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, comemorou nesta -feira (23) a doação brasileira de 10 milhões de doses de vacina contra a covid-19 para o consórcio Covax Facility. Pelo Twitter, Adhanom afirmou que a medida “irá acelerar o fim da pandemia”.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, respondeu ao post de Adhanom e afirmou que somente haverá segurança contra a covid-19 quando todos estiverem seguros.

“O Brasil está muito satisfeito em contribuir com a Covax Facility, unindo esforços aos esforços globais de vacinação contra covid-19. Só estaremos seguros quando estivermos todos seguros”, disse.

Very glad to see 🇧🇷announce #COVID19 vaccine donations to countries in need, including via #COVAX. #VaccinEquity will accelerate an end to the pandemic. Obrigado Minister of Health @mqueiroga2 and @ItamaratyGovBr Minister Carlos França! https://t.co/HeXIVGmoXh

