Ancião é atropelado por moto em Epitaciolândia ao tentar atravessar avenida

Ato foi organizado pelo Consulado Boliviano no Brasil.

O Consulado do Brasil na Bolívia realizou na manhã desta segunda-feira,1, a solenidade que marca o início das comemorações em alusão aos 197 anos de fundação da Bolívia.

A atividade aconteceu nas proximidades da ponte Wilson Pinheiro, com participação do Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, Consulesa da Bolívia, Daniela Velez, secretários municipais e parte da equipe municipal, além de autoridades bolivianas.

A Consulesa do Brasil na Bolívia, Daniela Velez coordenou a atividade que marca o início das atividades em comemoração ao aniversário de independência do país vizinho. ” Ficamos muito felizes com a participação das autoridades brasileiras nesse ato que marca o início da comemoração do aniversário da Bolívia, que acontece dia 06 de Agosto”, afirmou Daniela Velez.

Para o Vice- prefeito Carlinhos do Pelado, participar da Solenidade de Hasteamento de homenagem às Bandeiras do Brasil e da Bolivia é uma satisfação, “É uma honra podermos estar aqui representando nossa prefeita em um ato cívico, onde o Estado Plurinacional da Bolívia completa 197 anos, estamos aqui juntamente com a consulesa Daniela Velez, é momento de muita felicidade celebrar o aniversário da Bolívia, que é o nosso país vizinho”, disse o Vice-prefeito.

