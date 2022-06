Andirá e Humaitá vencem na última rodada e quartas de final do Acreano Sub-20 estão definidas

Com gols de Ayrton Lucas e Gabigol, Mengão garantiu três pontos importantes e se afastou do Z-4, após três derrotas seguidas

No Maracanã, o Flamengo recebeu o Cuiabá e venceu por 2 a 0 nesta quarta-feira (15). Pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Mengão começou abrindo o placar com Ayrton Lucas, logo nos primeiros minutos da partida, e Gabigol carimbou a vitória na segunda etapa.

O Rubro-negro estava há três rodadas sem conseguir vencer e garante três pontos importantes para reagir nos pontos corridos do Brasileirão.

Com o resultado, o Flamengo dá um salto na tabela e fica na 9ª posição, com 15 pontos. Já o Cuiabá amarga a 18ª colocação, com 12 pontos conquistados, e na zona de rebaixamento. Vale destacar que os posicionamentos na tabela podem sofrer alterações, em decorrência de outras partidas na rodada.

O jogo

Na primeira etapa, o Mengão manteve a maior posse de bola, com troca de passes e volume no meio-campo. Logo aos seis minutos, Ayrton Lucas abriu o placar após tabela com Bruno Henrique. Ele chutou direto da linha de fundo e balançou as redes no Maracanã.

Apesar de algumas oportunidades criadas do Dourado, a equipe rubro-negra continuou pressionando e tendo o controle do jogo. Aos 19’, Arrascaeta cabeceou na trave, depois de receber cruzamento de Gabigol.

Aos 24’, houve um pênalti. Marllon derrubou Bruno Henrique, mas o atacante do Flamengo estava em posição de impedimento. O camisa 27 teve que ser substituído e saiu de maca, chorando.

Aos 39 minutos, Gabigol balançou as redes, mas foi anulado por impedimento.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Mengão continuou pressionando e Pablo, logo aos três minutos, criou a chance de ampliar o placar ao cabecear e fazer Walter impedir o gol.

O Flamengo manteve a pressão, mas finalizou mal as chances que criou até a metade do segundo tempo. Enquanto o Dourado, até os 30 minutos, não conseguiu finalizar nenhuma bola no gol de Diego Alves.

Aos 30’, Everton Ribeiro fez boa jogada individual e soltou uma bomba. A bola estourou no travessão.

Depois de muitas oportunidades, aos 33 minutos, Gabigol ampliou o placar. Após receber o cruzamento de Arrascaeta, o atacante chutou forte para o fundo do gol. Nos minutos finais, o Mengão continuou pressionando, mas garantiu a vitória por 2 a 0 no Maracanã.

Próximos confrontos

O Flamengo encara o Atlético-MG no domingo (19), no Mineirão, às 16h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que o Mengão enfrenta o Galo também na próxima quarta-feira (22), ainda fora de casa, pelas oitavas da Copa do Brasil.

Já o Cuiabá enfrenta o Ceará, no sábado (18), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal. O Vozão empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG e ficou na 13ª posição, com 15 pontos conquistados.

Ficha técnica

Flamengo 2 x 0 Cuiabá

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Data: (15/06), às 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: André Felipe, Camilo (Cuiabá); Vitinho, Everton Ribeiro (Flamengo)

Gols: Ayrton Lucas aos 6’/1°T e Gabriel Barbosa aos 33’/2°T (Flamengo)

FLAMENGO: Diego Alves; Matheuzinho, Pablo, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; João Gomes, Andreas Pereiras, Everton Ribeiro (Diego) e Arrascaeta (Arão); Bruno Henrique (Vitinho) e Gabriel Barbosa (Pedro). Técnico: Dorival Júnior

CUIABÁ: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Ueldel; Camilo, Rafael Gava (Kelvin) e Rodriguinho (Valdivia); André Luís (Jenison) , Felipe Marques (Marcão) e André Felipe (Jonathan Cafu). Técnico: Antonio Oliveira.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários