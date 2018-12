O evento ocorreu na cidade de Atibaia/ São Paulo uma vez anualmente sendo realizado pela Fundação 1° de Maio e o Partido Solidariedade, durante o evento é ministrado diversas palestras com temas diversificados para expor experiências e novos conhecimentos. O encontro conta com a participação de representantes de vários estados do Brasil, e neste ano o Acre soma com 3 participantes representando o estado: André Hassem ex Prefeito de Epitaciolândia, Alba Tomaz ex Vereadora de Rio Branco e Edilberto Araújo Presidente do Solidariedade em Cruzeiro do Sul.

Alem de trocar experiências boas e ruins o encontro tem o objetivo de aumentar o crescimento do Solidariedade no Brasil, com o foco de um Brasil melhor. Cada estado expõe suas experiências dos trabalhos realizados, dessa forma sistematizando as ideias para que o trabalho possa ser realizado com mais qualidade.

Um dos pontos destacados é o investimento do partido que pensa principalmente nas pessoas, um legado que esta aumentando significamente no país, vale resaltar a contribuição do Solidariedade na participação da Agricultura familiar, Meio Ambiente e outras secretarias deixando um legado na Reforma Agrária Brasileira e Desenvolvimento Sustentável.

As eleições de 2018 foi um grande desafio enfrentado pelo partido, mais mesmo diante dessas dificuldades mostrou sua força em todos os estados do Brasil, e isso ficou muito visível nas redes sociais, um espaço que teve a maior contribuição de propagamento das ideias e projetos do partido. Com uma bancada eleita de 13 Deputados Federais e dentre outros demais suplentes, destaca-se que o partido elegeu um Senador que ate então não tinha e dentre vários Deputados Estaduais eleitos.

Fonte: Folha do Juruá

Comentários