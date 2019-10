André Maia denuncia licitações suspeitas, depósitos ilegais e medicamentos vencidos herdados da gestão interina de Gilson da Funerária

O prefeito denunciou dois depósitos de R$ 4, 8 mil, cada, na conta de um servidor. Esse dinheiro seria oriundo do Programa Bolsa Família, porém foi destinado para bancar um evento do Município.

“Nós detectamos lá uma compra de combustível, que foi uma dispensa, que poderia ser paga apenas R$ 17 mil e foi paga mais de R$ 100 mil nessa própria licitação. Na Ação Social nós temos alguns repasses constitucionais e nós detectamos um servidor efetivo foi depositado dois repasses de R$ 4, 8 mil na conta dele. Foi um depósito feito pela prefeitura na conta do servidor, um dinheiro de repasses federais, do Bolsa Família, e aí eles depositaram na conta do servidor para realizar um evento que não tem nada a ver com ação social.”

A gestão interina também teria recolhido o maquinário responsável pela limpeza da cidade a dois dias do retorno de André Maia à prefeitura.

O prefeito afirmou que encontrou veículos danificados, prédios abandonados e sem material.

André Maia falou ainda sobre as denúncias consideradas por ele “levianas”, diz ter certeza de sua inocência e acrescentou que não quer “olhar para o retrovisor” muito menos administrar Senador Guiomard com “politicagem”.