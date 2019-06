André Mais está afastado do cargo após ser preso pela Polícia Federal durante a Operação Sarcófrado em dezembro de 2018.

Redação Folha do Acre

O Tribuna de Justiça do estado do Acre começa a julgar nesta quarta-feira (19) um recurso com pedido de recondução de André Maia ao cargo de prefeito do município de Senador Guiomard. O julgamento terá início por volta das 9 horas no pleno do TJ/AC.

Caso consida a vitória durante o julgamento, André Maia poderá ser reconduzido ao cargo ainda nesta quarta-feira.

O defensou público Valdir Perazzo é o responsável pela defesa de André Maia e fará sustenção oral defendendo que o prefeito afastado tem todas as condições jurídicas para volta ao cargo.

André Mais está afastado do cargo após ser preso pela Polícia Federal durante a Operação Sarcófrado em dezembro de 2018. A operação investiga desvio de verbas públicas em várias cidades acreanas, entre elas Senador Guiomard.

Na época, assessores e outros servidores da prefeitura de Senador Guiomar também foram presos na operação.

Maia foi solto em fevereiro deste ano em ordem de soltura assinada pelo desembargador relator do processo, Laudivon Nogueira. Mesmo respondendo em liberade, André foi impedido de reassumir o cargo de prefeito.

