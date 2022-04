Aneel anuncia bandeira verde na conta de luz em maio

Australiana Sam Kerr, atacante do Chelsea, ficou com o prêmio feminino

O atacante Mohamed Salah, que defende o Liverpool, foi eleito o Jogador do Ano na Inglaterra nesta sexta-feira (29) na votação anual da Associação de Cronistas de Futebol (FWA, na sigla em inglês), com o jogador egípcio recebendo o prêmio pela segunda vez.

Salah, que também venceu em 2018, obteve 48% dos votos, à frente do belga Kevin De Bruyne, do Manchester City, e do inglês Declan Rice, do West Ham United, que ficaram, respectivamente, na segunda e na terceira posições.

O jogador de 29 anos tem 30 gols e 14 assistências em 44 jogos pelo Liverpool nesta temporada e continua sendo uma peça fundamental da equipe comandada pelo técnico alemão Jürgen Klopp, que está um ponto atrás do líder Manchester City no Campeonato Inglês com cinco partidas restantes para o fim do campeonato.

A australiana Sam Kerr, atacante do Chelsea, levou para casa o prêmio de Jogadora do Ano com 40% dos votos, derrotando a atacante holandesa Vivianne Miedema, do Arsenal, e a inglesa Lauren Hemp, do City.

A australiana Kerr é a artilheira da Superliga Feminina nesta temporada com 18 gols.

Tanto Salah quanto Kerr receberão seus prêmios no dia 5 de maio, disse a FWA.

