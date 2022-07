Aneel descarta cobrança adicional e mantém bandeira verde em agosto nas tarifas; entenda

Com a indicação de dois representantes de instituições do estado e do município de Rio Branco, o Comitê Gestor ficará responsável por planejar e monitorar as obras.

A deputada federal, Vanda Milani, prestigiou a reunião de implantação do Comitê Gestor para o Plano Setorial da obra de Urbanização da Orla do bairro Quinze, na manhã desta sexta-feira, 29 de julho, no Teatro Hélio Melo. A reunião contou com a presença de instituições do governo do Estado do Acre e do município de Rio Branco.

Com a escolha de ao menos dois representantes do gabinete da deputada federal, Vanda Milani, e de instituições do Estado do Acre e do município de Rio Branco, o Comitê Gestor ficará responsável pelos planos setoriais a fim de planejar as atividades de gerenciamento e monitoramento das obras da Orla.

Na oportunidade, a deputada federal Vanda Milani destacou a importância da execução das obras de urbanização da Orla do Quinze. De acordo com a parlamentar, as obras representam as melhorias que os moradores precisam.

“A obra da Orla do Quinze é uma obra que estamos trabalhando há algum tempo para que seja levada para execução porque é um sonho da população do bairro do Quinze. É pensando nisso e com boa intenção que levaremos progresso e melhorias para nossos irmãos do Quinze, para o nosso município, para o nosso estado”, afirmou a parlamentar.

O gestor da Secretaria de Estado de Infraestrutura – Seinfra, e presidente do Comitê Gestor da obra da Orla do Quinze, Cirleudo Alencar, apresentou o papel do comitê para o andamento das obras e agradeceu a deputada federal, Vanda Milani, pela presença e pelos recursos enviados pela obra.

“Quero agradecer a nossa deputada federal, Vanda Milani, que enviou mais de R$17,8 milhões em recursos para a execução da obra da Orla do Quinze. Começamos agora os empreendimentos com uma governança participativa para formar um comitê e, assim, discutirmos juntos, da melhor forma, como faremos a execução”, destacou Alencar.

Com uma extensão que vai da frente do posto da Polícia Militar até as proximidades da curva do rio, a nova Orla do Quinze contará com dois mirantes, um deles com um museu tecnológico para resgatar a história do bairro, e o outro mirante para contemplação do público.

Além disso, a Orla do Quinze terá quatro quiosques, duas praças da saudade, 42 bancos, três paradas de ônibus e 372 metros de encosta. No total, a área de intervenção e construção deve compreender o espaço de 5.111,49 mil metros quadrados.

Para a formação do Comitê Gestor, foram convidados representantes da equipe de gabinete da deputada federal, Vanda Milani, o presidente e a vice-presidente da Associação dos Moradores do Quinze e moradores do bairro.

Também foram convidados representantes do Departamento Estadual de Trânsito – Detran/AC, Departamento Municipal de Transportes – RBTrans, Seinfra/PMRB, Casa Civil/AC, Departamento de Água e Esgoto – Saerb/PMRB, Serviço de Água e Esgoto – Saneacre, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Instituto de Meio Ambiente do Acre – Imac, Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semeia, Ministério Público do Acre, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional – Sedur, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan e Fundação de Cultura Elias Mansour – Fem.

