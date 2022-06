Aneel realizá leilão que prevê até R$ 15,3 bilhões em investimentos

Os ventos de Paris, palco da próxima Olimpíada, fizeram bem ao brasileiro Marcus Vinicius D’Almeida. O garoto de 24 anos venceu hoje (26) a etapa francesa da Copa do Mundo de Tiro com Arco, alcançando pela primeira vez na carreira um pódio neste tipo de competição. No caminho, venceu três campões olímpicos.

Marcus, que já havia sido vice-campeão mundial no ano passado, na conquista mais importante e relevante de sua carreira, chegou ao ouro neste domingo (26) com uma campanha de respeito. Em menos de uma hora, ele venceu dois sul-coreanos: Jin Hyek Oh, por 6 a 4, na semifinal, e Je Deok Kim, por 6 a 5, na flecha desempate.

Nas quartas de final, ele já havia vencido o turco Mete Gazoz, campeão olímpico individual em Tóquio, e hoje, tanto na final quanto na semifinal, passou por integrantes da equipe sul-coreana que ganhou a medalha de ouro olímpica por equipes — a Coreia é a maior potência do esporte. Kim, adversário da final, ainda foi campeão olímpico nas duplas mistas.

A vitória espetacular (de virada!) de Marcus D’Almeida em Paris 🇫🇷 🏹🥇🇧🇷 🎥 @worldarchery pic.twitter.com/d3EOy9xHwl — Time Brasil (@timebrasil) June 26, 2022

A Copa do Mundo de Paris não foi disputada no mesmo local onde vão acontecer as provas olímpicas de 2024. A primeira fase da competição foi sediada no Stade Charléty, estádio do Paris FC, e a fase final, hoje, foi realizada no Château de Vincennes, um castelo a leste de Paris. Nos Jogos, o tiro com arco será no palácio nacional Les Invalides, no coração de Paris, um dos cartões postais da Cidade Luz.

