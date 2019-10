A obra é um sonho da população das cidades fronteiriças e que a obra irá desviar o trânsito de veículos pesados do centro da cidade.

Durante reunião ocorrida na manhã desta terça-feira, 8, em Brasília, o governador Gladson Cameli encontrou-se com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), general Antônio Leite dos Santos, para cobrar a execução do anel viário que contempla os municípios Brasiléia e Epitaciolândia, na fronteira do Acre.

Ao diretor, Gladson explicou que o projeto já foi saneado pelos técnicos do Estado e entregue os relatórios de pendência ao Dnit para execução da obra. Leite dos Santos pediu um prazo de 10 dias para que toda a documentação seja analisada e que, não havendo mais empecilho técnico algum, a licitação seja feita.

“As obras do anel viário são uma questão pontual do departamento e os acreanos podem ficar tranquilos que a execução é uma realidade”, assegurou Antônio Leite.

Cameli frisou que a obra é um sonho da população das cidades fronteiriças e que a obra irá desviar o trânsito de veículos pesados do centro da cidade.

