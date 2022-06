Anel Viário em Brasileia, ponte de Xapuri e de Sena Madureira, Interligação e duplicação de BRs são visão de futuro diz presidente do Deracre no 11º CEP

O presidente do Deracre, Petronio Antunes participou do 11º Congresso Estadual de Profissionais do Acre (CEP), ocorrido nesta terça-feira, 14, com o intuito de pontuar as obras de infraestrutura que estão sendo realizadas para o desenvolvimento econômico do estado.

“A engenharia passa por uma mudança, principalmente por uma valorização, e aqui coloco à disposição as obras do Deracre para visitação dos participantes durante as agendas do congresso”, ressaltou.

O gestor destacou, ainda, que estão ocorrendo grandes investimentos da fonte 100, e que parabeniza o governador por ter uma visão de organização do Estado nas questões financeira e fiscal, fazendo com que haja recursos a serem investidos em infraestrutura.

“Hoje temos uma grande quantidade de obras de revitalização e reformas, além de outras como: a Ponte de Xapuri; a Ponte de Sena Madureira; o Anel Viário em Brasileia, que é uma importante obra de infraestrutura nacional, sendo o último gargalo de interligação da BR-317. Em Cruzeiro do Sul, a duplicação da BR- 405 e, agora, a ordem de serviço para o seu alargamento”, contou.

E acrescentou: “Esse mês estarei com o prefeito de Porto Walter, fazendo a ordem de serviço da abertura do ramal até Cruzeiro do Sul. Vamos interligar o município ao restante do estado. Isso é uma visão de futuro do nosso governo”.

Na ocasião, o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, apresentou uma palestra abordando os principais planos de governo, os potenciais produtivos e os projetos de inovação tecnológica para o Acre.

“Apresentamos o atual cenário de desenvolvimento do estado, mostrando os avanços no agronegócio e de infraestrutura com a integração do Acre ao Peru”, explicou.

Assurbanipal destacou o programa de Estímulo à Construção Civil e Geração de Emprego e Renda (PEC-GER). A proposta da Infovia que visa a democratização da internet, o estímulo a fontes renováveis de desenvolvimento que vem sendo trabalhado pelo governo e instituições de ensino, pesquisa e tecnologia. Outro ponto foi o plano de trabalho para a criação do Distrito Tecnológico.

“Estamos promovendo a retomada da construção civil; repaginando os incentivos fiscais; atraindo investidores para o estado; retomando a política da Ciência, Tecnologia e Inovação; e elaborando um Plano de Desenvolvimento para o Acre”, acrescentou o gestor da Seict.

A abertura foi realizada no auditório do Conselho de Engenharia do Acre (Crea-AC) e contou com a participação do presidente do Serviço de Água e Esgoto (Saneacre), Ítalo Lopes, da vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão, de profissionais da engenharia, representantes de conselhos e gestores estaduais.

11º CEP

O 11° CEP tem como tema central, o “Desenvolvimento nacional com implementação de políticas públicas para a engenharia, agronomia e as geociências”, com eixos temáticos voltados para as áreas de inovações tecnológicas, infraestrutura e atuação profissional. O congresso ocorre entre os dias 14 de junho e 29 de julho, em locais distintos do estado do Acre.

