Durante sessão realizada nesta quarta-feira (6) o deputado Antônio Pedro (DEM) fez um discurso agradecendo pela sua reeleição e garantiu que assim como em seu primeiro mandato, no atual ele continuará mantendo uma linha combativa, primando sempre pelo bem-estar da população.

“Pela segunda vez fui eleito deputado estadual e sou muito grato a todas as pessoas que confiaram e continuam confiando em meu trabalho. Quando cheguei a esta casa, em 2015, eu fazia parte da oposição ao governo e hoje volto como base do governo, mas permanecerei com um mandato combativo, cobrando aquilo que deve ser cobrado”, garantiu.

Antônio Pedro cobrou da Energisa, empresa que agora ficou no lugar da Eletroacre, a resolução do problema quanto às falhas no sistema de energia em Xapuri. De acordo com o parlamentar, nas últimas semanas ocorreram mais de 30 quedas de energia no município, gerando os mais diversos transtornos aos moradores.

“A pessoas pagam caríssimo por um serviço que não oferece o mínimo de qualidade. Vários moradores de Xapuri me procuraram para denunciar que devido a essas quedas de energia máquinas foram danificadas. Isso compromete a economia das pessoas, que precisam recorrer a consertos ou até mesmo ter que comprar equipamentos novos. Peço que o responsável pela Energisa tome alguma medida urgente”, solicitou.

No tempo destinado à Explicação Pessoal dos parlamentares, Antônio Pedro voltou a cobrar a construção efetiva de uma ponte ligando o centro de Xapuri ao bairro da Sibéria. Ele alega que muitos produtores dependem dessa iniciativa para transportar suas produções, uma vez que a balsa que atualmente faz a travessia dos mesmos corriqueiramente apresenta problemas.

“Desde o meu primeiro mandato venho solicitando isso. O governo petista criou expectativas naquelas pessoas e até hoje nada foi feito. Mais de 40% da população de Xapuri está concentrada naquela área e depende dessa ponte feita para melhor transportar sua produção. Sabemos que o Partido dos Trabalhadores entregou o Estado sucateado, mas precisamos buscar medidas a fim de resolvermos esse problema”, concluiu.

Andressa Oliveira

Agência Aleac

Comentários