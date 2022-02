Antônio Pedro destaca trabalho do Deracre na estrada da Variante, em Xapuri

Assessoria de Comunicação da PMAC

Militares do 1° Batalhão de Polícia Militar (1°BPM), em ação rápida prenderam um dos envolvidos no crime ocorrido em uma floricultura, no sábado, 05, na capital.

Os policiais em patrulhamento foram acionados por populares que informaram que o proprietário da floricultura teria sido atingido por disparos de arma de fogo. Os militares orientaram as pessoas a acionarem o SAMU e rapidamente foram em busca do suspeito, nas proximidades de um posto de combustíveis, na Av. Getúlio Vargas, conseguiram abordar o indivíduo onde foi encontrado com ele o armamento (pistola e carregador com 9 munições) e a carteira da vítima.

A equipe policial encaminhou o envolvido á delegacia, juntamente com o armamento apreendido no crime para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Comentários