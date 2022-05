Antônio Pedro diz que alta do petróleo não é culpa do atual presidente

O Ministério Público Federal (MPF) resolveu abrir um inquérito civil para investigar possíveis descasos de autoridades a respeito da manutenção da Casa de Chico Mendes, em Xapuri. O despacho foi publicado na edição do Diário Eletrônico desta terça-feira, 10.

A investigação ocorreu após denúncias das péssimas condições na estrutura da casa. O promotor da república, Ricardo Alexandre Souza Lagos, considerou que a Casa de Chico Mendes é um bem tombado pelo IPHAN (Instituto de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), sendo necessário a interferência do órgão para investigar as possíveis causas do abandono.

Segundo trecho da denúncia, a Casa de Chico Mendes encontra-se em situação de risco. E sendo um patrimônio histórico, é de dever de o Estado protegê-la e realizar as devidas manutenções.

O promotor decidiu que serão apuradas também as medidas que estão sendo tomadas pelo IPHAN a respeito da situação. “Apurar também as medidas adotadas pelo IPHAN e demais responsáveis para a conservação da Casa de Chico Mendes, em Xapuri/AC”, finaliza.

