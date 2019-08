Em pronunciamento na tribuna durante sessão desta quarta-feira (7), o deputado Antônio Pedro (DEM) parabenizou o governador Gladson Cameli (PP) pela inauguração das obras de verticalização do Pronto Socorro de Rio Branco. A obra que foi entregue na última terça-feira (6) contempla uma área útil total de 7.217,69m², sendo distribuída em cinco andares, além da cobertura. Só de enfermarias a unidade tem 119 leitos.

O parlamentar frisou que a obra que, segundo ele, estava parada há mais de nove anos, foi entregue pelo governador com sete meses de mandato. “Ontem, tive o prazer de participar da inauguração do Pronto Socorro, uma obra que praticamente estava parada há mais de nove anos. Quero parabenizar o governador Gladson por tê-la concluído e entregue com apenas sete meses de mandato, um hospital importante que ajudará a desafogar as demais unidades de saúde da capital. Agora, mais pessoas serão assistidas”, enfatizou.

O democrata destacou ainda o compromisso do governador Gladson Cameli com a saúde pública do Estado. “Essa obra do Pronto Socorro é um exemplo do empenho do nosso governador, quando há dedicação não tem desculpas. Agora, vamos torcer para que a Fundhacre volte a funcionar normalmente, que as cirurgias voltem a ser realizadas o mais breve possível”, finalizou.

Texto: Mircléia Magalhães

Revisão: Suzame Freitas

Foto: Raimundo Afonso

Agência Aleac

