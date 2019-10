O deputado Antonio Pedro (DEM), em reunião com o secretário de Polícia Civil, delegado José Henrique Maciel, destacou a crescente onda de assaltos no município de Xapuri. Na oportunidade, o democrata pontuou sobre a necessidade de reforçar a estrutura de segurança na cidade.

“Eu tenho visto em Xapuri as pessoas assustadas e amedrontadas. Elas temem até sair na rua, os comerciantes também andam temorosos. As ações dos bandidos estão tirando a tranquilidade do xapuriense. Não tem como vivermos dessa forma, com receio de tudo, enclausurados dentro de casa. Por isso, pedi ao secretário que dê uma atenção para essa situação a fim de evitarmos que se perca o controle disso na nossa cidade”, disse Antonio Pedro.

Segundo o democrata, a falta de contingente tem prejudicado o trabalho de combate à criminalidade no município. “As ações preventivas e de abordagens a pessoas suspeitas são fundamentais para se evitar crimes. Não temos barreiras na estrada. Todo mundo entra livremente na cidade. É necessário que a polícia aborde e averigue qualquer possibilidade de que criminosos estejam vindo a Xapuri para organizar roubos, furtos, arrombamentos, enfim, porque a gente sabe que é isso o que está acontecendo. Nesse sentido, ao conversar com o secretário, solicitei o um aumento do efetivo no município. É importante que aconteça”, disse o parlamentar.

Na reunião, o deputado pediu ainda ao secretário melhorias na delegacia do município. “Precisamos de uma melhora na estrutura física de nossa delegacia. É importante que o profissional de segurança que tenha a estrutura necessária para exercer sua função. Foi uma conversa muito produtiva. Tenho esperança que através dessa reunião iremos fortalecer a estrutura de Segurança Pública em Xapuri e, consequentemente, trazer a sensação de segurança tão almejada pela população”, finalizou.

