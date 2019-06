O deputado Antônio Pedro (DEM) apresentou na sessão desta terça-feira (4), uma indicação solicitando da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) a contratação de mais um Médico Clínico Geral para o município de Xapuri. O parlamentar explicou que a presente indicação tem como objetivo garantir aos moradores da cidade, que são dependentes de apenas um médico, um melhor atendimento.

“Quando o único médico que tem na cidade necessita sair com urgência do município, os pacientes ficam totalmente desassistidos. Ao mesmo tempo, nosso hospital fica sem um plantonista para que possa dar a assistência necessária ao povo. Peço que a Sesacre olhe com carinho para o hospital de Xapuri, um único médico não consegue atender a demanda necessária do município”, disse o deputado.

O democrata falou ainda da agenda que o governador Gladson Cameli (PP) cumpriu na região do Alto Acre no último final de semana. “Tive a oportunidade de acompanhar o governador nessa agenda e confesso que fiquei muito contente com as ações que ele divulgou. Ele falou sobre as licitações do Anel Viário que, segundo ele, já estão bem adiantadas. Falou também sobre os recursos que foram adquiridos para a construção da ponte que liga Xapuri à cidade da Sibéria, uma obra importante para a população daquela região”, finalizou.

Mircléia Magalhães - Agência Aleac

