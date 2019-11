Durante a sessão desta quarta-feira (30), o deputado Antônio Pedro (DEM) voltou a questionar a maneira com que os fiscais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) tratam os trabalhadores rurais da Reserva Chico Mendes, em Xapuri. As multas “milionárias” que estariam sendo aplicadas aos trabalhadores rurais também foram duramente criticadas pelo democrata.

“O senador Petecão fez, inclusive, um discurso na tribuna do Senado falando sobre esse assunto. Os fiscais do ICMBio e do IBAMA exageram ao abordar os trabalhadores, eles não conhecem a realidade dos agricultores que trabalham de sol a sol para tirar o sustento de suas famílias. Estou falando de pessoas que mesmo vendendo tudo o que têm não conseguem pagar as pesadas multas que são aplicadas por esses órgãos, um absurdo”, disse.

Ainda segundo o parlamentar, os moradores da reserva extrativista Chico Mendes estão sendo tratados como “invasores”. “Não sou conivente com aquelas pessoas que entram na reserva de maneira irregular, mas as pessoas que se criaram lá, não podem ser tratadas como invasores pelos órgãos ambientais, isso está errado. Peço que o IBAMA e o ICMBio analisem a forma que estão atuando”, concluiu.

Texto: Mircléia Magalhães

Revisão: Suzame Freitas

Foto: Raimundo Afonso

