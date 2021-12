Antônio Pedro se posiciona contrário ao carnaval fora de época em Xapuri durante a pandemia

“É preciso que se leve em consideração que a pandemia do novo coronavírus ainda não acabou. Ainda não é o momento de aglomerar, principalmente depois do surgimento de nova variante. Não se trata de ser contra a festividade, mas de ter consciência do momento pandêmico do qual vivemos e agirmos pensando no coletivo, resguardando a saúde todos”.

A frase é do deputado estadual Antônio Pedro (DEM) ao se posicionar contrário a realização do carnaval fora de época na cidade de Xapuri. o evento ocorre nesta sexta-feira, 10, e sábado, 11.

O parlamentar reforça que o momento ainda é de cuidado. “A organização do carnaval informou que vai exigir a carteira de vacinação para a entrada na festividade e também será obrigatório uso de máscara, mas apesar disso é preciso que se observe que no final das contas haverá aglomeração. É exatamente isso que temos que evitar”, falou.

O democrata lembra que o município voltou a registrar novos casos da doença na primeira semana de dezembro, chegando a cinco notificações nos últimos sete dias com duas internações.

“Temos casos positivos de Covid-19 em aumento na cidade, cinco nos últimos sete dias com dois internados, e com certeza a situação só vai aumentar. Eventos pequenos, normais, mas festas em grandes proporções, ainda não é viável. Reforço mais uma vez que não se trata de contra o evento em si, mas eventos de grande proporção durante a pandemia é inapropriado”, destacou.

E acrescentou: “essa festa trará pessoas dos municípios próximos. Há de frisar que recentemente, após o aumento de casos de contaminação pelo novo coronavírus na cidade boliviana de Pano, na fronteira com o Acre, o município de Brasileia, na região do Alto Acre, emitiu um alerta de risco epidemiológico com orientações para a população redobrar os cuidados. Os dados apresentados pela Bolívia apontam um aumento de mais de 10 vezes no número de novos casos da doença, saindo de uma média de 9,2 casos por semana para 104. Cobija faz fronteira com cidades do Acre, onde há fluxo constante de pessoas para passeios e compras na região e também que a maioria dos estudantes da área de medicina das faculdades de Cobija é brasileira e mora em Brasiléia e Epitaciolândia. Imprudência um evento desse ainda na pandemia”, finalizou

O evento

O prefeito da cidade, Bira Vasconcelos (PT) afirmou que o evento faz parte de projeto cultural aprovado pela Lei Aldir Blanc, e tinha que ser realizado até o dia 31 de dezembro para prestação de contas junto ao Ministério da Cultura. Segundo ele, a prefeitura cedeu o espaço de eventos, que é a praça central da cidade.

