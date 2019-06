Está cada vez mais próxima a publicação do edital de abertura de inscrições do novo concurso público IBGE 2019 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), para o preenchimento de 400 vagas de analista censitário para o Censo Demográfico 2020, autorizadas em 30 de abril pelo ministro Paulo Guedes.

A assinatura do contrato com a banca organizadora, o Instituto AOCP, ocorreu no último dia 12. Com isto, nada mais impede o início do certame. O órgão já definiu, inclusive, a distribuição das vagas pelas áreas de atuação, por meio do projeto básico do certame. A distribuição dos postos pelos estados deve ser indicada no edital, no decorrer dos próximos dias.

Para concorrer ao cargo de analista censitário do concurso do IBGE, os interessados deverão possuir formação de nível superior completo, sendo considerados cursos de graduação em várias áreas de atuação.

Os contratos dos servidores terão duração de até dois anos. A remuneração inicial oferecida não foi revelada, mas dá para comparar com a da selação anterior, cujo valor ficou entre R$ 7.458,49 e R$ 9.192,88.

Conforme a portaria autorizativa, o IBGE poderá contratar a partir de dezembro de 2019 tais profissionais, enquanto o edital precisa ser divulgado em até seis meses, ou seja, até outubro . Porém, a expectativa é de que ele seja publicado bem antes do prazo limite.

Vagas de analista censitário do IBGE

De acordo com o projeto básico do concurso IBGE 2019 para analista censitário, a distribuição das vagas por áreas de atuação será a seguinte: analista de planejamento e gestão (1), antropologia ou sociologia ou ciências sociais (12), analista de geoprocessamento (24), analista de sistemas – desenvolvimento e aplicações web/mobile (18), analista de sistemas – suporte a comunicações e redes (6), analista de sistemas – suporte operacional e de tecnologia (4), análise socioeconômica (7), biblioteconomia e documentação (4), ciências contábeis (30), desenho instrucional (1), economia (28), estatística (2), gestão e infraestrutura (142), jornalismo (35), letras (1), logística (5), métodos quantitativos (55), produção gráfica/editorial (duas), programação visual/webdesign (11) e recursos humanos (7).

Como serão as provas:

Também de acordo com o projeto básico do concurso IBGE 2019, a prova objetiva será aplicada em todos os estados. Para a área de métodos quantitativos, a seleção deverá contar com 20 questões versando sobre língua portuguesa e 20 de conhecimentos específicos.

Para a área de letras serão 15 de raciocínio lógico e 25 de conhecimentos específicos. Por fim, para as demais áreas, 15 de língua portuguesa, 35 de conhecimentos específicos e dez de raciocínio lógico.

As atribuições:

Cabe ao analista censitário do concurso IBGE 2019, de forma geral, desenvolver atividades relativas às etapas de planejamento, desenvolvimento e apuração dos dados do Censo, desenvolver as atividades de infraestrutura e desenvolver as atividades de disseminação dos dados. Além disso, o cargo conta com funações específicas de acordo com cada área de atuação.

Baseado no último concurso do IBGE, realizado em 2016 e para Censo Agropecuário, a colocação apresentou opções nas áreas de: análise de sistemas/desenvolvimento de aplicações, análise de sistemas/desenvolvimento de aplicações web mobile, análise de sistemas/suporte à comunidade e à rede, análise de sistemas/suporte à produção, análise de sistemas/suporte operacional, análise socioeconômica,auditoria, biblioteconomia e documentação, ciências contábeis, design institucional, engenharia agronômica,gestão e infraestrutura, jornalismo,lógica, metodos quantitativos, produção gráficaa/editorial, recursos humanos, relações internacional, relações públicas e webdesign.

As principais atribuições para o cargo de analista do IBGE são voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências institucionais e legais a cargo do órgão.

Saiba como foi o último concurso

Em 2016, o órgão lançou um edital para o concurso IBGE com 223 vagas para analista temporário. A banca organizadora, na ocasião, foi a Fundação Cesgranrio.

Todos os concurseiros que pleiteram uma oportunidades no processo seletivo foram submetidos a uma prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha, sendo:

15 perguntas de língua portuguesa;

35 de conhecimentos específicos;

10 de raciocínio lógico.

Para o analista com conhecimentos de métodos quantitativos, a avaliação foi um pouco diferente e contou com 20 itens de língua portuguesa e 40 de conhecimentos específicos.

Para auxiliar nos estudos, o JC Concursos liberou as provas anteriores do órgão, além do gabarito para consulta. É importante avaliar se a organizadora será a mesma, direcionando a preparação para o estilo da banca.

