Ao lado da mãe em Sena Madureira, Mara Rocha diz que vai humanizar serviço público e fazer parcerias com iniciativa privada para geração de emprego

Rubro-Negro embola briga pelo G6 com 3ª vitória seguida no Brasileiro

O Flamengo derrotou o Avaí por 2 a 1 neste domingo (24), na Ressacada, em Florianópolis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o Rubro-Negro aos mesmos 30 pontos do Internacional, ficando provisoriamente à frente dos gaúchos, na sexta posição, por ter mais vitórias.

O Colorado ainda joga no fim de semana e pode retomar o posto no G6. Já o Leão da Ilha, com 21 pontos, aparece em 14º lugar, próximo à zona de rebaixamento.

Além da quarta vitória seguida na temporada (e a terceira pelo Brasileiro), a partida marcou a estreia de Arturo Vidal pelo time carioca. O volante chileno de 35 anos, que estava no Inter de Milão (Itália), entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo, no lugar do meia Everton Ribeiro.

No primeiro tempo, o Avaí chegou a ter um gol anulado por intervenção do árbitro de vídeo (VAR). Aos 11 minutos, William Pottker completou a sobra de uma bola disputada no alto pelo também atacante Bissoli e Santos. O lance, porém, foi invalidado após ser verificada uma falta no goleiro do Flamengo.

Os anfitriões voltaram a balançar as redes no primeiro minuto da etapa final, desta vez, enfim, inaugurando o placar. O lateral Natanael cruzou pela direita e o zagueiro Arthur Chaves, de cabeça, marcou o primeiro do Leão.

A reação rubro-negra demorou oito minutos. O lateral-direito Matheuzinho levantou a bola na área e Pedro, após desvio do também atacante Gabriel, deixou tudo igual. O próprio Pedro decretou a virada flamenguista, aos 38, aproveitando cruzamento do meia Giorgian de Arrascaeta.

Pelo Brasileiro, o Flamengo recebe o Atlético-GO no sábado que vem (30), às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Antes, na quarta-feira (27), às 21h30, o Rubro-Negro encara o Athletico-PR, também no Rio de Janeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Avaí não joga até domingo (31), quando visita o América-MG no Independência, em Belo Horizonte, às 18h.

Abertura da rodada

Dois jogos abriram a 19ª rodada do Brasileiro no sábado (23). O duelo mais movimentado foi o do Morumbi, onde São Paulo e Goiás empataram por 3 a 3. Foi o quarto empate seguido do Tricolor, que aparece em nono lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Esmeraldino, que é o 13º.

O meia Dadá Belmonte colocou os goianos à frente, aos sete minutos do primeiro tempo. Os anfitriões tomaram a dianteira com gols do atacante Jonathan Calleri e do volante Rodrigo Nestor entre os 29 e 32 minutos.

O Goiás igualou aos 38, com o zagueiro Danilo Cardoso. Antes do intervalo, o atacante Luciano teve um pênalti defendido pelo goleiro Tadeu. Aos dois minutos da etapa final, o meia Patrick anotou o terceiro do São Paulo. Nos acréscimos, porém, o atacante Pedro Raul balançou as redes e evitou a derrota esmeraldina na capital paulista.

O Goiás volta a campo no próximo sábado, às 16h30, contra o Coritiba, no estádio da Serrinha, em Goiânia. No domingo, às 16h, o São Paulo enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba. Na quinta-feira (28), o Tricolor recebe o América-MG no Morumbi, às 20h, no jogo de ida do confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Próximo adversário são-paulino no Brasileiro, o Furacão visitou o Botafogo no Rio de Janeiro e foi superado por 2 a 0. A vitória encerrou uma sequência de três derrotas seguidas do Glorioso, que foi a 24 pontos, na 11ª colocação. Os paranaenses, com 31 pontos, aparecem em quinto lugar na tabela.

O Alvinegro abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, com Erison. O gol que confirmou a vitória saiu aos nove da etapa final, dos pés do também atacante Jeffinho. Os cariocas voltam a jogar no sábado, às 19h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários