Ao lado de Bocalom, Petecão “incendeia” o centro de Rio Branco

As temperaturas vão variar entre 10°C e 16°C. A massa de ar frio também vai derrubar a temperatura em Mato Grosso do Sul, sul e oeste de Mato Grosso, em Rondônia e no sul do Acre, além da Região Sudeste.

A chegada de uma nova frente fria causará chuvas intensas, queda de temperatura e geadas a partir da noite deste sábado (27) no Sul do Brasil. A previsão é que a temperatura, que chegou a mais de 30ºC à tarde em Porto Alegre, despenque com mais força amanhã, domingo (28).

As chuvas deverão ficar concentradas desde o norte do Rio Grande do Sul até o Estado do Paraná, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Há uma pequena chance de neve nos pontos mais altos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Os estados também devem registrar geada nas regiões serranas, onde as mínimas deverão variar entre -4°C e 2°C na segunda-feira (29).

Na quarta-feira (31), a massa de ar frio começa a perder força e as temperaturas devem entrar em gradativa elevação.

