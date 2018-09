O candidato da Frente Popular ao governo do Acre, Marcus Alexandre Viana (PT) cumpre neste sábado e domingo agenda de campanha nos municípios do Vale do Juruá.

A agenda conta com a participação do governador Sebastião Viana (PT), que passou a ter atuação mais ativa para fazer de Marcus seu sucessor no Palácio Rio Branco.

No sábado, em Cruzeiro do Sul, o petista participou de passeata pelas principais ruas centrais e dos bairros da cidade pedindo voto para Marcus Viana.

Na vizinha cidade de Maneio Lima, a campanha de Marcus Viana foi marcada por uma motocicleata que passou pelas ruas principais da cidade.

Em Rodrigues Alves, no início da noite, a agenda do candidato foi encerrada com um comício. Ele tem andado sempre acompanhado de seus candidatos ao Senado Jorge Viana ( PT) e Ney Amorim (PT).

