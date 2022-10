Aos 69 anos, Vanda Milani se junta à juventude e esbanja vigor na disputa pelo Senado

A deputada Vanda Milani é favorita absoluta, de acordo com o Ranking dos Políticos, para constar pelo segundo ano consecutivo como a Melhor Parlamentar do Acre, entre deputados federais e senadores integrantes da bancada federal do Estado. Dos 594 parlamentares existentes no Congresso Nacional, Vanda Milani figura no 185º lugar dentre os mais atuantes. Considerada uma dos mais tradicionais e conceituadas instituições de análise do cenário político brasileiro, o Ranking dos Políticos utiliza critérios rigorosos para sua indicação, como antiprivilégio, antidesperdício e anticorrupção com informações baseadas em fontes oficiais como os sites da Câmara dos Deputados, Senado da República e Tribunais de Justiça. ”Sinto-me extremamente feliz e, ao mesmo tempo, honrada em, uma vez, poder figurar como a Melhor Parlamentar do Acre. É uma demonstração de reconhecimento do trabalho desenvolvido em Brasília. Podem ter a certeza absoluta: é uma honra e privilégio poder trabalhar pelo Acre e nossa gente”.

Na reta final de uma campanha estafante, mas esbanjando entusiasmo e confiança no resultados das urnas, a candidata ao Senado da República participou esta semana de uma megacarreata em Plácido de Castro, além de conceder entrevistas marcantes em programas como o X da Questão (Tv Rio Branco) e Bar do Vaz( AC 24 hs) onde expôs os programas e projetos que pretende desenvolver no Senado. “Na Câmara Federal fiz um mandato extremamente positivo e de resultados. Sei que posso fazer muito mais pelo Acre”, assegurou.

O desafio ao Senado Federal, segundo a candidata, veio da certeza de que o Congresso Nacional pode render muito mais benefícios ao Estado em termos de emendas, recursos extra-orçamentários e verbas federais em geral que venham ao encontro das necessidades mais urgentes do Acre em setores como saúde, educação, infraestrutura e estradas, dentre outros. “O cenário político em Brasília oferece os meios. Basta ter compromisso e determinação para que surjam os resultados. Enviei recursos para todos os municípios do Estado, independente da coloração partidária, visando unicamente o bem-estar de nossa população”, acrescentou a deputada.

Trabalho em prol dos acreanos

Com 45 anos de vida pública a serviço do Acre, mas demonstrando um espírito jovem de garra e vigor em tudo que faz, Vanda Milani acena com um mandato no Senado Federal pleno de realizações. ”Como deputada federal procurei dar meu melhor. No Senado Federal vou me desdobrar para retribuir a confiança renovada da população. Percorri todo o Estado e pude sentir no rosto de cada acreano a gratidão pelo nosso trabalho e a convicção em nossas propostas”, garantiu a candidata.

Segundo Vanda Milani, as necessidades da população são muitas, “mas minha vontade de servir é muito maior. Trabalhar pelo Acre é motivo de orgulho e satisfação. E podem ter a certeza que guardo a determinação de, no Senado Federal, promover um trabalho muito maior para o desenvolvimento econômico e progresso social de toda nossa gente acreana”, finalizou.

