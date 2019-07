O anuncio do governador ocorreu na manhã desta sexta-feira (26), em vídeo postado em suas redes sócias

Economia aquecida

O governador Gladson Cameli (Progressistas), comemorou na manhã desta sexta-feira (26), o pagamento do funcionalismo público, parte do decimo terceiro, deixado por Tião Viana (PT), além de antecipar o décimo deste ano. Em um vídeo divulgado por ele, Cameli se mostrou entusiasmado por mais um mês conseguir manter as contas públicas em dia, além de mandar um recado aos que torcem contra sua gestão.

“Tenha certeza que muitos que estão torcendo contra essa será nossa resposta, trabalho, trabalho e dedicação por dias melhores para a nossa população”, declarou Cameli.

Segundo o chefe do executivo, o pagamento em dia, além de ser uma obrigação de sua gestão, servirá para aquecer a economia durante a realização da Expoacre, que inicia no sábado (27). “Antecipamos também o 13° salário, além de manter as contas do estado em dia”, ressaltou.

