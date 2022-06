Apenas Alto Acre não tem crianças internadas por SRAG; veja situação de leitos no Estado

Por Thais Farias

O surto de síndrome respiratória que tem afetado crianças no estado do Acre fez com que o poder público colocasse mais leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) à disposição. Ocorre que dos 20 leitos de UTI pediátricas existentes até o momento, 14 estão ocupados, restando apenas seis livres na capital acreana.

Os leitos se encontram divididos entre o Hospital da Criança e o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into). Os dados foram repassados pela própria secretaria de estado de Saúde (Sesacre), que irá modificar a divulgação do boletim de Covid-19 nos próximos dias para inserir informações de internação por síndrome respiratória.

Entre UTIs e enfermarias, são 50 leitos oferecidos às crianças. Até esta terça-feira, 14, 37 estão ocupados. No pronto-socorro de Rio Branco há somente a observação pediátrica com vagas para 8 crianças. Lá, todas as vagas estão ocupadas.

No interior do estado, a situação ocupacional de leitos pediátricos segue o mesmo ritmo. No Juruá há 8 leitos de clínica médica pediátrica e sete estão ocupados. No Alto Acre, há 12 leitos adultos que podem ser convertidos para pediátrico conforme necessidade. Sem notificação de criança internada.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários