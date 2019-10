As mais de 83 mil famílias beneficiárias do programa Bolsa Família no Acre agora contam com mais facilidade no acesso às informações do seguro.

Já está disponível uma ferramenta para smartphones que permite acompanhar o calendário de pagamento, os saques realizados e o extrato do benefício, além de orientações do Ministério da Cidadania.

Tudo pode ser acessado de qualquer lugar, a qualquer hora, basta alguns toques no celular.

As informações disponíveis no aplicativo do Bolsa Família são as mesmas presentes no extrato de pagamento, mas com a comodidade de não ser preciso ir à uma agência bancária em busca de informações.

