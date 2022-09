O prêmio tem como objetivo reconhecer as iniciativas e projetos inovadores nos setores de tecnologia, de gestão e de novas metodologias no âmbito do sistema de Justiça, bem como as soluções criadas com impacto social.

A ideia é também promover e reconhecer os líderes que se destacam pelo perfil empreendedor em suas instituições e os executivos de TI e inovação, a fim de enfatizar e repercutir as iniciativas relacionadas à melhoria dos serviços prestados em benefício da sociedade.

Patrícia Rêgo é a única mulher concorrendo na categoria Liderança Exponencial, segmento Ministério Público e Órgão de Controle, que tem como foco personalidades que tenham liderado uma contribuição para justiça brasileira, ou que tenham demonstrado uma trajetória consistente de liderança de gestão de projeto, programa inovador ou difusão de inovação. Também concorrem na mesma categoria, o procurador-geral de Justiça do MP de Minas Gerais, Jarbas Soares Junior e o procurador-geral adjunto do MP de Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto Ishikawa.

A cerimônia de premiação está prevista para ocorrer presencialmente, no dia 25 de outubro, em Brasília. O evento será transmitido pelo canal no Youtube do Judiciário Exponencial.

Hudson menezes – Agência de Notícias do MPAC