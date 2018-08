Para quem quer ter certeza sobre seu local de votação ou perdeu seu título de eleitor, agora pode contar com o e-título para descobrir todas essas informações em um só lugar. O aplicativo foi idealizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode ser usado em todo país. O e-Título pode ser usado sem problemas, para substituir o título eleitoral de papel.

Uma equipe do TSE esteve em Rio Branco essa semana para incluir novas funcionalidades no aplicativo, as melhorias foram pensadas juntamente com a equipe de Tecnologia do TRE- AC. Entre as novas funções estão: consulta aos locais de votação, onde votar, certidão do mesário e melhorias de acessibilidade.

Segundo o TRE-AC, aqui no estado já foram registrados mais de 40 mil downloads do documento. O App pode ser baixado gratuitamente e está disponível no Google Play e na App Store

Além das facilidades e segurança nos dados dos eleitores, o e-Título também traz uma economia de custos para a Justiça Eleitoral, já que pelo aplicativo também é possível ter acesso a segunda via do título de eleitor reduzindo gastos de papel.