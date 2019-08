“É preciso que haja um equilíbrio”, ressaltou

Durante entrevista nesta quinta-feira (2), o presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), André Assem, falou sobre os seis primeiros meses de gestão à frente do órgão no Acre e os desafios de trabalhar com controle e preservação.

“Temos feito fiscalizações que barram os crimes ilegais, mas também apoiamos a agricultura de subsistência. É preciso que haja um equilíbrio”, explicou.

André Assem acredita que a população precisa de uma educação ambiental para que entenda os limites sobre preservação.

“Embora os trabalhadores rurais precisem de sustento, economia estável e segurança, não apoiamos o que é ilegal. Por isso, nesse sentido, uma educação ambiental é importante”, explicou.

O secretário também abordou os últimos posicionamentos do governo sobre o agronegócio como caminho para o avanço.

Confira a entrevista.

Comentários