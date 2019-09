Louro foi secretário de Agricultura e Produção Familiar e líder de Viana na Aleac

O ex-deputado estadual Lourival Marques anunciou neste sábado (7), a sua saída do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT-AC).

Louro, como é conhecido, foi secretário de Agricultura e Produção Familiar no governo Tião Viana, líder do partido na Assembleia Legislativa, e ficou na segunda suplência nas eleições de 2018, com 6.067 votos.

O anúncio foi feito em sua conta no Instagram, onde listou seus feitos quando ocupou cargos públicos e diz que “durante este período me orgulhei muito pelo o que o PT fez no nosso estado e no Brasil, presenciei o crescimento econômico de vários produtores que acessaram as políticas públicas”.

Ele justifica sua saída a forma como o partido vem sendo conduzido atualmente. “Na data de hoje, após refletir muito tomei a decisão de sair do PT, não porque perdemos as eleições, mas a forma como perdi as eleições, nada contra as pessoas, mas contra a maneira das pessoas decidirem o rumo do partido. Sigo minha vida lutando no que acredito, na busca do desenvolvimento econômico rural do nosso estado, na geração de emprego e renda, em uma sociedade mais justa”.

Comentários