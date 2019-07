O corpo de Júlie foi encontrado em decomposição em janeiro de 2018 no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, às margens de um igarapé.

Equipes dos Bombeiros, Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência. O cadáver estava enterrado próximo a uma escola e os bombeiros foram para desenterrar. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos acusados.

O resultado do julgamento, dado pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri, foi publicado no Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), logo após a finalização dos trabalhos, nesta quarta.