Um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira, dia 10, na BR 317, onde um taxi lotação com passageiros que se deslocava da fronteira para a Capital, Rio Branco, saiu da estrada indo capotar e ficou com as rodas para cima.

Segundo o relato de um morador de Brasiléia, identificado como Sérgio Oliveria, postou imagens em sua fanpage no Facebook e compartilhou um vídeo, onde contou que o carro já estava próximo a fazenda Três Meninas, distante cerca de 90km da fronteira, quando perdeu o controle no trecho que está em manutenção, ficando somente no barro.

O local por onde estavam passando, estaria molhado e o motorista do taxi teve tempo de desviar o veículo evitando que se chocasse frontalmente contra as máquinas paradas na lateral da Estrada, ainda tocou em um rolo compressor. O veículo rodou e caiu em uma ribanceira e ficou com as rodas para cima.

Apesar do susto, contou que todos estavam bem e somente ele havia sofrido um pequeno arranhão em um dos dedos da mão. “Pela graça de Deus, estamos todos bem”, desabafou no vídeo. Veja abaixo.

VEJA VÍDEO POSTADO NAS REDES SOCIAIS

Comentários