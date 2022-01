Após acidente, jovem entra em hospital e destrói equipamentos de saúde em Senador Guiomard

Foto: Danna Anute Agência de Noticias do Acre

Com uma cobertura vacinal de covid-19 de mais de 62,35% por centos dos brasileenses o Boletim do Covid-19 de Brasileia divulgado no final da tarde desta sexta-feira,28, pela Secretaria de Municipal de Saúde. Mostra uma queda cerca de 73% em 24 horas do número de novos casos confirmados de corona vírus saindo de 20 casos na quinta-feira,27, para 09 casos hoje. Atualmente o município tem 3.496 casos desde o início da pandemia em 2020.

Já o número de internações no Hospital Regional do Alto Acre por causa da doença que até quarta-feira,26, eram quatros pacientes, nesta sexta-feira zerou e não há até o fechamento dessa edição registros de novas internações por causa do Covid-19 na unidade hospitalar.

Ainda de acordo com o boletim municipal da saúde do Covid-19. Mostra também que Brasileia tem 92 casos em ánalise, 9.747 casos notificados suspeitos, 6.338 casos descartados, 3.112 curados e 44 óbitos deste o início da pandemia.

As autoridades de saúde e a Prefeitura de Brasileia pedem para população ficarem em estado de alerta contra o corona vírus e se vacinarem e não se descuidar dos cuidados sanitários como o uso de máscaras facial, álcool em gel, e distanciamento social.

