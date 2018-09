Leminio Akuben Mikue explicou às autoridades brasileiras que Teodorín veio ao Brasil para tratamento médico, e que o US$ 1,4 milhão em uma das malas seria utilizado em missão oficial posterior, com destino a Singapura. Sobre os relógios, o secretário informou que seriam de uso pessoal de Teodoro Obiang Mang.

O Boeing 777-200, pertencente ao governo do país africano, decolou de Campinas às 6h21 com os 11 integrantes da comitiva. O G1 tem tentado contado desde a noite de sexta-feira com a embaixada do Brasil na Guiné Equatorial, sem sucesso.

A Polícia Federal diz que o caso está sob sigilo diplomático e a Receita Federal não comenta o caso. Em nota, o Itamaraty informa que “se manteve em coordenação permanente com a Receita Federal e a Polícia Federal no acompanhamento do caso, inclusive quanto à adoção das medidas cabíveis”.

A apreensão

O avião com a delegação da Guiné Equatorial chegou a Viracopos na sexta-feira à tarde vindo de Malabo, capital do país. Além do vice-presidente do país, 10 pessoas estavam a bordo. Embora trouxesse uma autoridade do governo do país africano, o voo não era uma missão diplomática oficial.