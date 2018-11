O governador eleito, Gladson Cameli (PP), anunciou na tarde de sexta-feira o nome dos principais secretários que comporão sua equipe. Gladson afirmou que foi adotado rígidos critérios técnicos para a escolha do secretariado, especialmente no que tange a parte que trata da equipe econômica. Aparentando nervosismo, que supostamente antecedeu o desentendimento dele com o vice-governador Wherles Rocha (PSDB), Gladson Cameli afirmou que não gosta de especulações e que ele é o governador.

“As especulações não ajudam em nada. Aqui por ser um estado pequeno se especula muito, mas quero dizer que o governador eleito se chama Gladson Cameli”, diz.

A respeito do rompimento com Rocha, anunciado pela própria equipe do vice-governador, Gladson Cameli afirmou que o assunto é especulação e que conversou com o vice há poucos minutos.

“Isto é especulação. Não trabalho assim. Acabei de falar com ele por telefone e ele mandou um abraço para todo mundo”, diz.

A respeito do novo secretariado, Gladson Cameli afirmou que dará um prazo de 120 dias para começar a apresentar resultados.

“O prazo para começar a dar os resultados são no máximo 120 dias. Não aceito que cheguemos ao último mês de mandato dando desculpas para a população. A mesma caneta que nomeia exonera”, declara.

Gladson Cameli afirmou ainda que há pastas, incluindo a Secretaria de Segurança Pública, que não tem nomes definidos.

“Na hora certa esses nomes serão anunciados. A respeito do secretário de Segurança eu só vi falar o nome quando tiver 100% de certeza”, diz.

Os nomes anunciados foram:

Casa Civil – Ribamar Trindade

Secretaria de Gestão – Maria Alice

Secretaria de Educação – Mauro Sergio

Secretaria de Comunicação – Silvânia Pinheiro

Secretaria de Inclusão Social- Ana Paula Cameli

Secretaria de Saúde – Alisson Bestene

Secretaria da Fazenda – Semirames Dias

Secretaria de Planejamento – Rafael Bastos

